Aus für den Direktzug nach Wien: Politik schäumt

ÖBB setzen auf Gespräche

Wie es dann weitergeht, ist laut ÖBB noch ungewiss. „Um dennoch eine Möglichkeit zu geben, in der Früh bzw. nachts noch nach Lienz zu kommen, finden aktuell Gespräche zwischen den betroffenen Verkehrsverbünden und ÖBB statt“, heißt es auf Anfrage. Die gute Nachricht: Ab dem Fahrplanwechsel 2026/27 sollen Nahverkehrszüge wieder bis nach Lienz geführt werden. Und: „Zunächst wollen wir festhalten, dass das Zugangebot für das kommende Jahr auf dieser Strecke sicher nicht hinter dem aktuellen Fahrplan 2025 zurückbleibt.“