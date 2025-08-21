Malerische Gipfel & ein Eldorado für Aktivurlauber

Nach dem Rafting sind wir glücklich, voller Adrenalin und richtig ausgepowert. Doch zum Ausruhen bleibt nicht viel Zeit: Wir tauschen den Wassersport-Helm gegen einen klettertauglichen. Das Gemüt schwankt zwischen Freude, Mulmigkeit und leichter Angst. Der Klettersteig an der Steinwand in Arzl fordert mit steilen Passagen: Sämtliche Griffe und Tritte verlangen volle Konzentration, während einem das Herz vor Spannung oft bis in die Hose rutscht. Oben angekommen, belohnt uns der Ausblick über das Ötztal für die Anstrengung.