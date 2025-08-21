Lkw mit Bagger durchbrach Schutzwand auf der A1

Der Lenker blieb unverletzt und es wurden auch keine anderen Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft gezogen. Da der Lenker nicht verletzt war, konnten der Notarzt und das Rote Kreuz Mondsee wieder abrücken. Um einen Megastau zu verhindern, wurde durch die Feuerwehren und durch die Polizei eine einspurige Durchfahrt ermöglicht.