Putins blutroter Teppich

Monatelang hatte sie jeden Tag für ihren Mann gebetet und gehofft, dass er heil zurückkehren werde – doch der Krieg erhört keine Gebete. Er ist an der Front gefallen. Nun hat Valeria jeden Tag Angst um ihren 17-jährigen Sohn. Sie beschwört ihn, die Ukraine zu verlassen. Doch er will dort bleiben, wo sein Vater gestorben ist. Beide hoffen auf ein Ende des Kriegs – aber nicht unter Putins Bedingungen. „Sonst wäre der Tod meines Mannes doch sinnlos gewesen“, flüsterte sie.