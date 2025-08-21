Putins blutroter Teppich

frIhre Mutter hier in Sicherheit zu wissen, sei einer der wenigen Lichtblicke in ihrem Leben, meinte Valeria bei ihrem Besuch in Wien. Auf Bitten einer Bekannten hatte ich die Ukrainerin ein Stück im Auto mitgenommen. Eine flüchtige Begegnung, die doch so viel mehr wurde.
Valeria erzählte von Luftalarmen, die längst schon zu ihrem Alltag gehören, von Explosionen, von viel zu langen Nächten in Schutzkellern. Doch was sei das alles schon gegen die Gefahren an der Front, wo die Soldaten jeden Tag für ihr Land und um ihr Leben kämpfen müssten . . .
Monatelang hatte sie jeden Tag für ihren Mann gebetet und gehofft, dass er heil zurückkehren werde – doch der Krieg erhört keine Gebete. Er ist an der Front gefallen. Nun hat Valeria jeden Tag Angst um ihren 17-jährigen Sohn. Sie beschwört ihn, die Ukraine zu verlassen. Doch er will dort bleiben, wo sein Vater gestorben ist. Beide hoffen auf ein Ende des Kriegs – aber nicht unter Putins Bedingungen. „Sonst wäre der Tod meines Mannes doch sinnlos gewesen“, flüsterte sie.
Längst waren wir am Ziel angekommen, doch wir saßen noch lange zusammen. Valeria weinte – und ich mit ihr. Sie gab der kalten Statistik Hunderttausender Opfer von Putins grausamem Kriegstreiben ein Gesicht. Eine Geschichte, die die Geschichte von viel zu vielen erzählt.
Als Trump für Putin den roten Teppich ausrollte, musste ich an Valeria denken. Wie unerträglich muss dieser Anblick für sie gewesen sein . . .
