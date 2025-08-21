Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Putins blutroter Teppich

Kolumnen
21.08.2025 07:00
Franziska Trost berichtet für die „Krone“ über unterschiedlichste Kultur-Themen. In ihren ...
Franziska Trost berichtet für die „Krone“ über unterschiedlichste Kultur-Themen. In ihren Kolumnen fängt sie wieder regelmäßig ein, was unsere Leser bewegt.(Bild: Reinhard Holl, adobe.stock.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

frIhre Mutter hier in Sicherheit zu wissen, sei einer der wenigen Lichtblicke in ihrem Leben, meinte Valeria bei ihrem Besuch in Wien. Auf Bitten einer Bekannten hatte ich die Ukrainerin ein Stück im Auto mitgenommen. Eine flüchtige Begegnung, die doch so viel mehr wurde.

Valeria erzählte von Luftalarmen, die längst schon zu ihrem Alltag gehören, von Explosionen, von viel zu langen Nächten in Schutzkellern. Doch was sei das alles schon gegen die Gefahren an der Front, wo die Soldaten jeden Tag für ihr Land und um ihr Leben kämpfen müssten . . .  

 Monatelang hatte sie jeden Tag für ihren Mann gebetet und gehofft, dass er heil zurückkehren werde – doch der Krieg erhört keine Gebete. Er ist an der Front gefallen. Nun hat Valeria jeden Tag Angst um ihren 17-jährigen Sohn. Sie beschwört ihn, die Ukraine zu verlassen. Doch er will dort bleiben, wo sein Vater gestorben ist. Beide hoffen auf ein Ende des Kriegs – aber nicht unter Putins Bedingungen. „Sonst wäre der Tod meines Mannes doch sinnlos gewesen“, flüsterte sie. 

Längst waren wir am Ziel angekommen, doch wir saßen noch lange zusammen. Valeria weinte – und ich mit ihr. Sie gab der kalten Statistik Hunderttausender Opfer von Putins grausamem Kriegstreiben ein Gesicht. Eine Geschichte, die die Geschichte von viel zu vielen erzählt. 

Als Trump für Putin den roten Teppich ausrollte, musste ich an Valeria denken. Wie unerträglich muss dieser Anblick für sie gewesen sein . . .

Porträt von Franziska Trost
Franziska Trost
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
211.981 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
200.803 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
195.339 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1508 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1014 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Innenpolitik
Schiedsspruch nach Scharia – Wiener Urteil empört
923 mal kommentiert
In Wien hat ein Schiedsgericht ein Urteil anhand der islamischen Rechtsvorschrift getroffen ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kolumne
Putins blutroter Teppich
„Krone“-Kommentar
Die Methode „Stachelschwein“
„Krone“-Kommentar
Die Sphinx im Kreml
„Krone“-Kommentar
In die EU statt in den Südsudan
„Krone“-Kommentar
Ukraine-Krieg: Lösung einen großen Schritt weiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf