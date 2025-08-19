In die EU statt in den Südsudan

Und was die auch schon von Donald Trump offen angesprochenen Pläne, die Palästinenser aus dem Gazastreifen samt und sonders in einer anderen Region des Nahen Ostens anzusiedeln, betrifft, so ist klar, dass die arabischen Brüder – die Saudis, die Golfstaaten, aber auch Jordanien und Ägypten – sie nicht nehmen wollen. Und ob sich die Palästinenser insgesamt nach Südsudan, in diesen Notstands-Staat, verfrachten lassen, darf bezweifelt werden.