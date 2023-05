Politiker, wann helft ihr endlich diesen Bürgern?

„Nach dem Einkauf fühle ich mich arm“

Auch Ingrid Mahl kann nur den Kopf über die Supermarktpreise schütteln. „Früher habe ich um 50 Euro meinen Kühlschrank gefüllt, diese Zeiten sind lange vorbei“, sagt die Pensionistin. Obst und Gemüse seien mittlerweile Luxusartikel geworden. „Wie sollen sich das Familien mit Kindern noch leisten können?“, fragt sich die Wienerin. Aktionsartikel sind in ihrem Supermarkt immer schnell vergriffen. „Wenn ich vom Einkauf heimkomme, fühle ich mich arm“, sagt die 81-Jährige. Auch sonst verzichtet sie in ihrem Alltag auf kleine Freuden wie einen Theaterbesuch. Eine Karte für 80 Euro kann sich die Rentnerin nicht leisten. Ein Restaurant besucht sie ebenfalls so gut wie nie.