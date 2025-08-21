Rapid will kein Fass aufmachen, aber ….

Heute hat es Rapid im Play-off nicht nur mit ETO Györ zu tun, sondern auch mit einem kaputten Rasen in der Bruchbude. Weshalb die Fußballschuhe danach desinfiziert werden, um den Pilz nicht auch noch in Hütteldorf einzuschleppen. Umso wichtiger war das gestrige Abschlusstraining, um die „Wiese“, auf der braune Flecken optisch korrigiert wurden, kennenzulernen. Den Spielstil wird Rapid nicht groß verändern. Stöger: „Die Qualität einer Mannschaft zeigt sich, wenn sie es schafft, sich auf unangenehme Bedingungen einzustellen.“