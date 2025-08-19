Ukraine-Krieg: Lösung einen großen Schritt weiter

Russland lässt sich nicht in die Karten blicken

Konkret ist, dass Trump ein Zweiertreffen zwischen Putin und Zelenskij in Aussicht stellt, das später in ein Dreiertreffen münden soll. Die russische Seite lässt sich wie üblich nicht in die Karten blicken und spricht von „künftigen Verhandlungen auf höherer Ebene“. Konkret ist ebenso, dass sich die USA nun doch an Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Krieg beteiligen wollen. Wie diese aussehen sollen, darüber wollen die westlichen Staaten in den nächsten zehn Tagen beraten. Von russischer Seite wird dazu bisher kein Widerstand gemeldet. Je kraftvoller die Sicherheitsgarantien sind, desto eher kann die Ukraine zu schmerzhaften Zugeständnissen bewegt werden.