Drama vor Tunnel
Felsbrocken begraben Auto unter sich: Zwei Tote
Bei einem Erdrutsch in den französischen Alpen ist ein Auto von herabstürzenden Felsen verschüttet worden. Nach Angaben einer örtlichen Zeitung kamen dabei zwei Menschen ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.
Die Feuerwehr war auf der zum Mont-Blanc-Tunnel führenden Nationalstraße 205 zwischen Passy und Chamonix im Einsatz, teilte die Präfektur in Annecy am Abend mit.
Bei dem betroffenen Auto handelte es sich um einen Pkw. Die Verletzten wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht.
Sohn und Ehefrau tot
In dem Unglückswagen überlebte ein auf dem Fahrer- und Beifahrersitz sitzendes Ehepaar mit Verletzungen. Der auf der Rückbank sitzende Sohn des Paars und seine Ehefrau kamen ums Leben, berichtete die örtliche Zeitung „Le Dauphiné Libéré“.
Staus, Tunnel gesperrt
Auf der für den Verkehr zwischen Norditalien und Südost-Frankreich wichtigen Verbindung kam es zu langen Staus. Da das Gelände im Bereich des Erdrutsches weiter instabil ist, blieb die Nationalstraße am Unglücksort in der Fahrtrichtung Italien-Frankreich vorerst gesperrt.
