Felsbrocken begraben Auto unter sich: Zwei Tote

Staus, Tunnel gesperrt

Auf der für den Verkehr zwischen Norditalien und Südost-Frankreich wichtigen Verbindung kam es zu langen Staus. Da das Gelände im Bereich des Erdrutsches weiter instabil ist, blieb die Nationalstraße am Unglücksort in der Fahrtrichtung Italien-Frankreich vorerst gesperrt.