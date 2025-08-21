Lautstarker Ehestreit endete vor dem Richter

„Sie hat die ganze Zeit geschrien“

Denn nachdem sie es aus der Wohnung ins Stiegenhaus geschafft und dort um Hilfe geschrien hatte, eilte ihr eine Nachbarin zu Hilfe. Als ihr Mann ihr dann den Mund zugehalten haben soll, biss sie ihrem Angetrauten in die Hand. „Sie hat die ganze Zeit geschrien. Ich wollte nicht, dass jemand von dem Streit erfährt“, erklärt der Mann am Landesgericht St. Pölten. Hier wurde ihm Mittwochvormittag wegen Nötigung und Körperverletzung der Prozess gemacht.