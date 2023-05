Neos-Antrag: „Raus damit Kruzifix nochmal“

Landesregierung soll Beschluss der Schüler umsetzen

Die Tiroler Neos bringen das Ansinnen nun in den am Mittwoch beginnenden Mai-Landtag: Die Tiroler Landesregierung solle nun gefälligst die Idee an allen Tiroler Schulen umsetzen – „und zwar flott“, möchte man in Anlehnung an einen alten SPÖ-Wahlkampfspruch ergänzen. „Die Jugendlichen wollen eine neutrale Schule, in der alle Religionen gleichgesetzt sind, diesem klaren Wunsch haben der Tiroler Landtag und die Tiroler Landesregierung zu folgen“, heißt es wörtlich.