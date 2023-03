Schüler-Debatte über Kreuze in Klassen provoziert

Mit derartigen Forderungen scheint die Schülervertretung jedoch kaum bis kein Gehör in der Politik zu bekommen – womit wieder das Kruzifix in den Klassenräumen in den Mittelpunkt rückt. Da wird sich zwar in naher Zukunft nichts ändern, aber die Schülervertretung, zumindest die dort ideologisch eher der linken Gesinnung angehörigen Vertreter, haben „ihre“ Diskussion erreicht. Die ist zwar überflüssig wie der berühmte Kropf, aber das zählt längst nicht mehr.