Teya & Salena absolvierten 1. Probe in Liverpool

ESC-Bühne spielt alle Stückerln

Am Freitag steht für Teya & Salena die zweite Probe in der Liverpool Arena an, deren Bühne von Julio Himede gestaltet wurde. Während optisch auf kulturelle Aspekte und Gemeinsamkeiten zwischen Gastgeberland Großbritannien und dem Vorjahressieger Ukraine eingegangen wird, gibt es auf technischer Seite bei 450 Quadratmetern Bühnenfläche 220 Quadratmeter an unabhängig voneinander beweglichen Videobildschirmen sowie mehr als 700 in den Boden integrierte Videokacheln. Insgesamt wurden mehr als 1500 Meter LED-Lichter installiert.