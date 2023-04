Teya & Salena brechen zu „Kindheitstraum“ auf

Mit einer Akustik-Version ihres Songs „Who The Hell Is Edgar?“ und einer Auswahl ihrer ESC-Lieblingssongs haben sich Teya & Salena am Dienstag verabschiedet. Denn am 1. Mai bricht das Duo nach Liverpool zum 67. Eurovision Song Contest auf und erfüllt sich damit einen „Kindheitstraum“. Die Wettquoten stimmen optimistisch, dass es nicht beim Semifinal-Auftritt am 11. Mai bleibt.