Diese Musikschule soll ein Hit-Garant werden

Music Academy will an Erfolge anschließen

An diese Erfolge will er nun anschließen und hat mit den Musikerkollegen Patrick Freisinger (Alle Achtung!), Thomas Edler und Gerhard Burda die Grazer Music Academy gegründet. In Premstätten wurden ein Proberaum, ein Studio und Seminarräume eingerichtet. Sowohl Profis als auch Anfängern soll dort geholfen werden, ihr volles Hit-Potenzial auszuschöpfen: „Es ist die erste derartige Ausbildung in der Steiermark“, ist er stolz.