Burgen zum Verkauf: Wer hat das nötige Kleingeld?

Noch hat sich kein passender Käufer gefunden, sagt Burgherr Jürgen Unterrainer: „Bei solchen Immobilien kann es manchmal schnell gehen, aber meistens dauert es einfach länger.“ Geeignet wäre die Immobilie als Ort für Veranstaltungen wie Hochzeiten und Seminare. Unterrainer schwärmt von der „schlüsselfertigen Burg, die von A bis Z renoviert wurde und in der man sich sofort verwirklichen kann“.