Runter vom Gas! Katzen-Aufsteller retten Leben

„Veiths Katzengeist wacht über die Idee‘

Trotz der großen Nachfrage war Geld nie ein Motivator für Ribolits. „Ich spende einen großen Teil der Einnahmen an steirische Tierschutzorganisationen und an ein Streunerkatzenprojekt auf der kroatischen Insel Solta, wo die Tiere sterilisiert werden.“ Die Katzen-Aufsteller kosten zwischen 25 und 39 Euro, sind unter ribolits.com bestellbar oder direkt bei der Baumschule Loidl in Kaindorf und bei Morawa in Hartberg zu kaufen. Ribolits: „Ich habe das Gefühl, dass Veiths Katzengeist über die Idee wacht und mir geholfen hat, sie umzusetzen. So war sein Tod nicht umsonst.“