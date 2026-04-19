Runter vom Gas! Katzen-Aufsteller retten Leben

Runter vom Gas! Der Oststeirer Dietmar Ribolits erfand Aufsteller nach Abbild seines durch ein Auto getöteten Katers. Die Lenker sollen dadurch ihre Geschwindigkeit reduzieren. Die Idee schlug österreichweit ein.
Den 10. Mai 2021 hat der oststeirische Grafiker Dietmar Ribolits in trauriger Erinnerung. Sein geliebter Kater „Veith“ wurde in St. Ruprecht an der Raab von einem Auto angefahren und getötet. „Veith war mein Meditationsmeister, er hat mich mit seiner Art beruhigt und geerdet. Dass er plötzlich nicht mehr da war und der Autofahrer, der ihn erwischt hat, nicht einmal stehen geblieben ist, hat sehr weh getan“, sagt Ribolits im „Krone“-Gespräch.
Eine Nachbarin überbrachte ihm den toten Kater. „Ich habe dann versucht, mit Plakataktionen und Gesprächen mit der örtlichen Politik eine Temporeduktion zu erreichen – erfolglos.“ Doch Ribolits gab nicht auf und hatte eine neue Idee: Aus Metall ließ er eine Silhouette von „Veith“ anfertigen und lackierte diese wie dessen Fellfarbe, versehen mit Zacken, die in den Wiesenboden gesteckt werden. Den Aufsteller platzierte er am Straßenrand, um Autofahrer dazu zu bewegen, das Tempo zu reduzieren.
Ein Aufsteller in André Hellers Garten
Die Idee „CatAware – kill your speed, not a cat“ (deutsch: „Töte deine Geschwindigkeit, nicht eine Katze“) war geboren. Ribolits, der mittlerweile in Kaindorf bei Hartberg lebt, geht es „nicht nur darum, dass Katzentode verhindert werden. Auf den Straßen sind ja auch Kinder und Erwachsene unterwegs.“ Die Idee mit den Katzen-Aufstellern verselbstständigte sich rasend schnell, immer mehr Leute wollten ein Exemplar haben. Inzwischen stehen sie an Straßenrändern in ganz Österreich.
Und in Marokko! „Über eine Freundin ergab sich ein Kontakt zu Künstler und Musiker André Heller. In seinem Anima Garten in Marrakesch steht jetzt auch ein Aufsteller nach Veiths Abbild.“ Die Aufsteller dienen vielen Kunden nämlich auch als Gartenschmuck. Und: „Ich lackiere die Figuren auf Wunsch in der individuellen Fellfarbe. Manche hätten sie gern als Erinnerung an ein verstorbenes Haustier.“
„Veiths Katzengeist wacht über die Idee‘
Trotz der großen Nachfrage war Geld nie ein Motivator für Ribolits. „Ich spende einen großen Teil der Einnahmen an steirische Tierschutzorganisationen und an ein Streunerkatzenprojekt auf der kroatischen Insel Solta, wo die Tiere sterilisiert werden.“ Die Katzen-Aufsteller kosten zwischen 25 und 39 Euro, sind unter ribolits.com bestellbar oder direkt bei der Baumschule Loidl in Kaindorf und bei Morawa in Hartberg zu kaufen. Ribolits: „Ich habe das Gefühl, dass Veiths Katzengeist über die Idee wacht und mir geholfen hat, sie umzusetzen. So war sein Tod nicht umsonst.“
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