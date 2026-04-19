Tief „Waltraud“ sorgt für erstes Frühlingsgewitter

Durchwachsener Wochenstart

Montags und dienstags erreichen die Temperaturen keine 20 Grad mehr. „Der Start in die Woche ist noch durchwachsen, mit mehr Wolken als Sonnenschein und teilweise Regen.“ In Lagen über 1000 Metern fallen auch einzelne Schneeflocken vom Himmel. Ab Mittwoch dürfte sich das Wetter dann wieder beruhigen und am Donnerstag Temperaturen bis zu 23 Grad bringen.