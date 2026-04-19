Tief „Waltraud“ sorgt für erstes Frühlingsgewitter

Der April macht, was er will – und bringt uns eines der ersten Gewitter des Jahres. Bis dahin gehen sich in der ganzen Steiermark noch einige Sonnenstunden aus. Die Wetterprognose für die kommenden Tage.
Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein: Aktuell verleitet das Wetter noch zum Rennradeln, Eisschlecken oder Sonnenbaden. „Momentan klettern die Temperaturen auf bis zu 17 Grad im Ennstal und bis zu 24 Grad im Süden der Steiermark“, sagt Steffen Dietz, Meteorologe bei Ubimet.
Allerdings: „Schon bald trifft eine Kaltfront aus dem Norden ein.“ Tief „Waltraud“ kommt aus Norwegen und befindet sich aktuell schon über Oberösterreich. Am frühen Nachmittag erwarten das Ausseerland erste Schauer und Gewitter – gegen 15 Uhr kommen sie dann auch nach Graz und in die Südsteiermark.
Die Steiermark erreicht eines der ersten Frühlingsgewitter – wenn auch nicht sonderlich kräftig.
Steffen Dietz
Meteorologe bei Ubimet
Bild: Ubimet
Es ist eines der ersten Frühlingsgewitter in unserem Bundesland – „wenn auch nicht sonderlich kräftig“, sagt Dietz. Skywarn Austria vergibt dennoch die Warnstufe Gelb – „lokal kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr“, „kleiner Hagel bis ca. 2 cm“ und „Sturmböen“ seien möglich. Außerdem sorgt „Waltraud“ für einen Temperatursturz.
Durchwachsener Wochenstart
Montags und dienstags erreichen die Temperaturen keine 20 Grad mehr. „Der Start in die Woche ist noch durchwachsen, mit mehr Wolken als Sonnenschein und teilweise Regen.“ In Lagen über 1000 Metern fallen auch einzelne Schneeflocken vom Himmel. Ab Mittwoch dürfte sich das Wetter dann wieder beruhigen und am Donnerstag Temperaturen bis zu 23 Grad bringen.
Der April macht ja bekanntlich, was er will. Noch sollten wir uns also nicht an sonniges Frühlingswetter gewöhnen: Schon nächstes Wochenende könnte uns die nächste Kaltfront aus dem Norden erreichen. „Aber die Prognosen sind hier noch etwas unsicher“, betont Dietz.
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