„Cleopatra erinnert mich an Jackie Kennedy“

Es war eine Volkstheater-„Premiere“, die Aufsehen erregte: Luk Perceval (63), einer der bedeutendsten Regisseure, und nicht nur Belgiens, gewährte zweimal wöchentlich im Streaming Einblick in die Probenarbeit an seiner neuen Shakespeare-Kolossalrevue „ROM“, die 2024 Premiere haben wird: „Ich möchte vielen übers Streaming die Schwellenangst vor den Kathedralen der Kunst nehmen, in denen wir Dinosaurier sind“, meint Perceval lachend im „Krone“-Gespräch.