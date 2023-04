Marsmond Deimos ist kein eingefangener Asteroid

Die EMIRS-Daten zeigten auch, dass der Marsmond keine grobkörnige, blockartige Oberfläche hat, wie solche Asteroiden, sondern dass sehr feine Partikel ihn bedecken, so wie den Erdenmond. Auch die aufgenommenen UV-Spektren des „Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer“ (EMUS) an Bord der Sonde lassen die Forscher annehmen, dass „Deimos“ kein einstiger Asteroid ist, so Justin Deigan vom Laboratory for Atmospheric and Space Physics der University of Colorado Boulder (USA).