Ur-Mond des Mars wurde in zwei Stücke gerissen

Der Mars besitzt zwei kleine unregelmäßig geformte Monde, Phobos und Deimos, die unseren Nachbarplaneten der Erde in sehr geringem Abstand umkreisen. Doch das war nicht immer so. Früher wurde der Rote Planet nur von einem Trabanten umkreist. Als dereinst ein größerer Brocken diesen Himmelskörper traf, zerbrach er - in die Monde Deimos und Phobos.