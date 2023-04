ÖVP: „Derzeit ein Tiefschlag nach dem anderen“

Aber auch für die NEOS sei die derzeitige Gesamtkonstellation extrem bitter: So dürfte die Salzburger NEOS-Landesvorsitzende demnächst wohl zurücktreten. Viele Parteien würden auch generell derzeit so weit als irgendwie möglich „politisch rechts überholen“. Fazit: Die „politischen Ränder“ würden derzeit in Österreich sehr gestärkt, die „Mitte“ hingegen verliert. Viele weitere brisante Details, etwa zu den Gründen des gewaltigen Wahlerfolgs der KPÖ in Salzburg, erfahren Sie im Video oben.