„Soll Europa Zukunft haben, dann nur mit Russland“

„Während meiner zwölf Jahre in Russland habe ich unwahrscheinlich interessante und liebenswerte Menschen kennengelernt. Ob es die Kamelzüchter waren, die Rentierhirten, die Goldwäscher an der Lena, die sibirischen Jäger oder die Bauern im Wolga-Gebiet. Überall hatte ich das Gefühl, sie kennen mich. Oder ich kenne sie. Wissen Sie, was ich meine? Sie werden mit so offenen, vertrauensvollen Blicken empfangen. Nirgendwo ist es mir passiert, dass jemand komisch geguckt hat. Wer bist du? Was willst du hier? Und merkwürdig: Je höher ich in den Norden kam, desto ehrlicher wurden die Menschen."