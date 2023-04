Bub (11) für Tod von Heimkind verantwortlich?

Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus

Am Dienstag war das Mädchen tot in seinem Zimmer in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus. Im Zuge der Ermittlungen hätten die Einsatzkräfte sofort Spuren am Tatort gesichert und dem Landeskriminalamt zur Auswertung überlassen, hieß es vonseiten der Behörden.