Totes Kind (10) in Heim: Doch kein Sexualdelikt

Auf Hochtouren arbeitet die ins Leben gerufene Sonderkommission „Park“ - 40 Beamte sollen das Tötungsdelikt an dem zehnjährigen Mädchen aufklären, das - wie berichtet - in einem deutschen Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel gefunden worden ist. „Es handelt sich um ein Tötungsdelikt, aber wir haben noch keinen konkreten Tatverdacht“, sagte die deutsche Polizeisprecherin Julia Küfner am Donnerstagnachmittag im Gespräch mit der „Krone“.