Kulturquartier 32 braucht Geldspritze

„Es ist alles nicht so einfach. Aber wir kämpfen“, meint Schütter und hofft auf Unterstützung von Kulturliebhabern. „Wir wollen weitermachen. Ohne Hilfe ist das aber kaum möglich“, gesteht er. Man habe aber noch einiges vor, und es wäre wirklich schade, das Projekt beenden zu müssen. Deshalb hat er zu seinem Geburtstag auch eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen und hofft, dass hier Geld hereinkommt. Aber auch über Input, was man besser machen könnte, würde er sich freuen. „Natürlich ist auch Kritik erlaubt“, so Schütter.