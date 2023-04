Wi-Fi 6E: Was der WLAN-Turbo in der Praxis bringt

Das lange Warten auf Wi-Fi 6E in Österreich hat für Upgrade-Willige den Vorteil, dass es mittlerweile zahlreiche kompatible Endgeräte und Router gibt. Wir haben zwei in den Praxistest geschickt: Googles Wi-Fi-6E-Router Nest Wifi Pro, bei dem man mehrere Exemplare bei Bedarf zu einem Mesh-Netzwerk kombinieren kann, und das Mesh-System TP-Link Deco XE75, bei dem in der getesteten Variante drei Wi-Fi-6E-Zugangspunkte in der Packung liegen.