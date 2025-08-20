Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Alle Orte im Überblick

Hier wohnen die „klügsten“ Köpfe Österreichs

Österreich
20.08.2025 13:37
An den österreichischen Universitäten herrscht reges Treiben.
An den österreichischen Universitäten herrscht reges Treiben.(Bild: Matej Kastelic)

21 Prozent der österreichischen Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren besitzen einen akademischen Abschluss. Damit liegt die Alpenrepublik hinter dem OECD-Schnitt. Krone+ hat sich angesehen, in welchen Gemeinden die meisten „Studierten“ wohnen. Und wo es lediglich zwei Akademiker gibt.

0 Kommentare

Was ist schon Klugheit? Befragt man Dr. Google, ist es die Fähigkeit, situationsgerecht zu handeln und Entscheidungen zu treffen, die sowohl dem eigenen Wohl als auch dem Wohl anderer dienen. Eine andere Definition besagt: Klugheit, oft als eine Tugend angesehen, geht über reine Intelligenz oder Wissen hinaus. Es ist die Fähigkeit, eine Situation zu erfassen, die relevanten Faktoren zu erkennen und auf dieser Grundlage eine angemessene und weise Entscheidung zu treffen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Harald Dworak
Harald Dworak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
209.219 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
189.379 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
180.633 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3114 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1454 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Mehr Österreich
Brutal attackiert
Mann (21) lauert Ex-Freundin auf Donauinsel auf
60-Zentimeter-Klinge
Hupkonzert ließ Lkw-Fahrer zum Messer greifen
Stumpfe Gewalt am Kopf
Mordalarm nach Leichenfund an der Neuen Donau
Krone Plus Logo
Alle Orte im Überblick
Hier wohnen die „klügsten“ Köpfe Österreichs
Nur 2% in Eurozone
Inflation im Juli auf 3,6 Prozent gestiegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf