Hier wohnen die „klügsten“ Köpfe Österreichs

21 Prozent der österreichischen Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren besitzen einen akademischen Abschluss. Damit liegt die Alpenrepublik hinter dem OECD-Schnitt. Krone+ hat sich angesehen, in welchen Gemeinden die meisten „Studierten“ wohnen. Und wo es lediglich zwei Akademiker gibt.
Was ist schon Klugheit? Befragt man Dr. Google, ist es die Fähigkeit, situationsgerecht zu handeln und Entscheidungen zu treffen, die sowohl dem eigenen Wohl als auch dem Wohl anderer dienen. Eine andere Definition besagt: Klugheit, oft als eine Tugend angesehen, geht über reine Intelligenz oder Wissen hinaus. Es ist die Fähigkeit, eine Situation zu erfassen, die relevanten Faktoren zu erkennen und auf dieser Grundlage eine angemessene und weise Entscheidung zu treffen.
