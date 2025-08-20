Vorteilswelt
Tierischer Unterricht

In der Hundeschule: „Leckerli darf nie ausgehen“

Kärnten
20.08.2025 14:02
Sowohl Besitzer als auch Hunde lernen, sich in schwierigen Situationen richtig zu verhalten.
Sowohl Besitzer als auch Hunde lernen, sich in schwierigen Situationen richtig zu verhalten.

Hunde gelten als die besten Freunde des Menschen, eine richtige Erziehung ist für ein Leben mit den Vierbeinern aber wichtig. Vertrauen ist der Grundstein dieser Beziehung. Dafür gibt es die Hundeschule, bald starten neue Kurse.

Die Hundeschule Lavant gibt es etwa schon seit 47 Jahren. „Unser Kurs findet zweimal pro Woche statt und dauert insgesamt zwei Monate“, erzählt Obfrau Doris Persterer. „Welpen, Sozialisierung und Hundesport wird bei uns angeboten.“

Beim Sozialisierungstraining lernen die Hundeführer, in Alltagssituationen richtig zu reagieren und den Hund sicher durch problematische Situationen (z. B. Ablenkung durch andere Hunde, Fahrzeuge, Radfahrer, Kinder etc.) zu führen.

„Das Ziel ist es, dass sich beide bei dem Training wohlfühlen und sich aufeinander verlassen können.“ Beim Welpenspieltreff sammelt der Hund wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Artgenossen.

Bis Grundgehorsam da ist, braucht ein Hund im Normalfall zwei Kurse. Kärntenweit werden Hundeschulen angeboten. Leckerlis dürfen dabei niemals ausgehen.

Doris Persterer, Obfrau Lavant

„Wir nehmen alle Arten von Hunden. Bis der Grundgehorsam eines Hundes da ist, braucht er zumindest zwei Kurse“, sagt Persterer.

Ein Kurs findet bei den meisten Vereinen im Frühjahr statt, der zweite im Herbst. In Klagenfurt gibt es auch die Ausbildung zum Rettungshund und zum Turnierhund, der an Wettkämpfen teilnimmt. „Die Bindung zwischen Hund und Mensch soll immer ausgezeichnet sein. Da hilft das Leckerli. Wir brauchen Massen davon. Leckerlis dürfen nie ausgehen“, schmunzelt Persterer.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
