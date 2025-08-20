In der Hundeschule: „Leckerli darf nie ausgehen“

Ein Kurs findet bei den meisten Vereinen im Frühjahr statt, der zweite im Herbst. In Klagenfurt gibt es auch die Ausbildung zum Rettungshund und zum Turnierhund, der an Wettkämpfen teilnimmt. „Die Bindung zwischen Hund und Mensch soll immer ausgezeichnet sein. Da hilft das Leckerli. Wir brauchen Massen davon. Leckerlis dürfen nie ausgehen“, schmunzelt Persterer.