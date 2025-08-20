Oliver Glasners Super-Serie sorgt für Staunen

Topklubs verzweifeln

Damit baute Glasner seine Super-Serie aus. Mit Crystal Palace ist er nun schon zehn Spiele ungeschlagen. Umso beeindruckender, wenn man die Top-Gegner (Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea und Aston Villa) betrachtet, die man reihenweise zur Verzweiflung brachte. Kein Wunder, dass Glasner nicht nur in England bereits als Ausnahmetrainer gefeiert wird.