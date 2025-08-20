Vorteilswelt
Nicht zu stoppen

Oliver Glasners Super-Serie sorgt für Staunen

Fußball International
20.08.2025 14:02
Oliver Glasner ist weiter nicht zu stoppen.
Oliver Glasner ist weiter nicht zu stoppen.

Oliver Glasner ist derzeit in aller Munde! Die Fußball-Welt staunt über die Super-Serie des österreichischen Trainers, der mit Premier-League-Klub Crystal Palace auch in der neuen Saison bereits für Furore auf der britischen Insel sorgt.

Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt 2022, FA-Cup-Champion 2025 mit Crystal Palace – und seit zehn Tagen auch Community-Shield-Gewinner. In einem epischen Duell wurde Meister Liverpool nach 0:1-bzw. 1:2-Rückstand niedergerungen – 5:4 n. E.! Ein Sieg gegen ein Weltklasse-Team, dessen Kaderwert mit 1,08 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch ist wie jener von Palace.

Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AP/Dave Shopland)

Oliver Glasner verleiht dem Underdog Flügel. Und auch der Ligastart ist geglückt, bei Klub-Weltmeister Chelsea punktete der 50-Jährige mit Crystal Palace (0:0) am Sonntag.

Topklubs verzweifeln
Damit baute Glasner seine Super-Serie aus. Mit Crystal Palace ist er nun schon zehn Spiele ungeschlagen. Umso beeindruckender, wenn man die Top-Gegner (Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea und Aston Villa) betrachtet, die man reihenweise zur Verzweiflung brachte. Kein Wunder, dass Glasner nicht nur in England bereits als Ausnahmetrainer gefeiert wird.

Bevor am Sonntag das Liga-Heimspiel gegen Nottingham Forest wartet, geht’s am Donnerstag im Conference-League-Playoff gegen den norwegischen Klub Fredrikstad FK. Dann wollen Glasner und Co. ihre Super-Serie fortsetzen ...

