Sturms Extra-Doping für das Millionen-Spiel

Der Betreuerstab, angeführt von Cheftrainer Jürgen Säumel, hat die Hausaufgaben gemacht. In stundenlangen Sitzungen wurden die Wikinger bis ins kleinste Detail seziert und analysiert. „Es erwartet uns ein guter Gegner, die Norweger haben nicht umsonst letzte Saison die Top-Mannschaften in der Europa League geschlagen. Sie sind sehr spielstark, haben einen klaren Plan“, sagt Säumel, der sich durch viele Partien von Bodö/Glimt gewühlt hat. „Wir haben uns sowohl Liga- als auch ihre Europacupspiele angesehen. Denn in der Meisterschaft stehen die Gegner oft sehr tief. Hoffentlich können wir den Grundstein für den Aufstieg in die Champions League legen.“