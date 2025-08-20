Vorteilswelt
Mit Rocky und Alcaraz

Sturms Extra-Doping für das Millionen-Spiel

Steiermark
20.08.2025 12:30
Wie schon letzte Saison will Sturm wieder in der Champions League jubeln.
Wie schon letzte Saison will Sturm wieder in der Champions League jubeln.(Bild: GEPA)

Jetzt geht es ans Eingemachte! Sturm kämpft Mittwochabend (21 Uhr) in Norwegen gegen Bodö/Glimt im Play-off-Hinspiel der Champions League um satte 18,6 Millionen allein an Startgeld in der Königsklasse. Jedes kleine Detail in der Vorbereitung kann den Ausschlag geben. Die Grazer überlassen nichts dem Zufall.  

0 Kommentare

Der Betreuerstab, angeführt von Cheftrainer Jürgen Säumel, hat die Hausaufgaben gemacht. In stundenlangen Sitzungen wurden die Wikinger bis ins kleinste Detail seziert und analysiert. „Es erwartet uns ein guter Gegner, die Norweger haben nicht umsonst letzte Saison die Top-Mannschaften in der Europa League geschlagen. Sie sind sehr spielstark, haben einen klaren Plan“, sagt Säumel, der sich durch viele Partien von Bodö/Glimt gewühlt hat. „Wir haben uns sowohl Liga- als auch ihre Europacupspiele angesehen. Denn in der Meisterschaft stehen die Gegner oft sehr tief. Hoffentlich können wir den Grundstein für den Aufstieg in die Champions League legen.“

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Loading
Steiermark

