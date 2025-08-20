Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ein eigener Typ“

Poker-Entscheidung von Misolic: Melzer fassungslos

Tennis
20.08.2025 13:31
Jürgen Melzer (re.) kritisiert die Entscheidung von Filip Misolic.
Jürgen Melzer (re.) kritisiert die Entscheidung von Filip Misolic.(Bild: GEPA)

Österreichs Nummer-1-Spieler Filip Misolic hat sich mit einer Poker-Entscheidung ein Eigentor geschossen, ist so bei den am Sonntag beginnenden Tennis-US-Open trotz seines Top-100-Status nicht dabei. Am entscheidenden Datum war der Steirer knapp außerhalb des Cuts gestanden, rechnete aber mit einem Nachrücken und nannte daher nicht für die laufende Qualifikation. Das ging nicht auf. Das Pokern des ÖTV-Führungsspielers ließ nicht nur Jürgen Melzer etwas fassungslos zurück.

0 Kommentare

Während Stefan Koubek Misolic‘ Aktion am Mittwoch bei einem Medientermin in Wien einfach mit „verbockt“ kommentierte, nahm der ÖTV-Sportdirektor ausführlicher und kritisch dazu Stellung. „Ich bin gestern selber davon überrascht worden. Ich finde es ein großes Risiko. Es ist ein ziemlich einzigartiges Thema, was er jetzt quasi veranstaltet hat“, sagte Melzer. „Ich habe es nie gemacht, es wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen. Misolic ist ein eigener Typ, er macht gewisse Dinge einfach anders. In dem Fall ist es jetzt nicht aufgegangen. Ich hoffe, er lernt daraus.“

Filip Misolic
Filip Misolic(Bild: Urbantschitsch Mario)

Melzer ist sich sicher, dass Misolic Informationen gehabt hatte, dass jemand seine Nennung zurückzieht und er so nachrutschen würde. Nur muss das bis zu Quali-Beginn geschehen, der Rückzug von Arthur Fils kam kurz danach. Für Melzer war das vom Franzosen „ein bisschen unfair denen gegenüber, die sich fürs Hauptfeld qualifiziert hätten, wenn er den Pull-out früh genug gemacht hätte.“ Misolic entgeht nun außer der sportlichen Chance und den Punkten Geld, von dem er beim frühen Out in Winston-Salem nicht viel mitgenommen hat. Melzer: „Die Rechnung geht nicht auf.“

Lesen Sie auch:
Filip Misolic
Keine Absage mehr
Verpokert! Filip Misolic muss bei US Open zusehen
19.08.2025

Tulln-Nennung von Misolic nun erwartet
Misolic hat mit dem zum Großteil selbst verschuldeten Verpassen der US Open die Chance verpasst, sich tiefer in den Top 100 festzusetzen. Schadensbegrenzung kann er nun in der zweiten Woche des Majors Anfang September beim Challenger in Tulln betreiben, für den die Nennung des 24-Jährigen nun erwartet wird. Lukas Neumayer hat dort sein Vorjahres-Finale zu verteidigen, Jurij Rodionov wird nach aktuellem Stand in Niederösterreich fehlen. Beide sind wie das Frauen-Duo Julia Grabher und Sinja Kraus in der ersten Runde der New Yorker Qualifikation ausgeschieden.

Melzer hat sich danach für den Davis Cup Mitte September in Ungarn bereits für einen der beiden entschieden, wollte das aber noch nicht preisgeben, da er mit den beiden Spielern noch nicht darüber gesprochen hatte. Im Basis-Kader nominiert war Rodionov, gemeinsam mit den Doppel-Spielern Lucas Miedler und Alexander Erler sowie Misolic und Ofner. Letzterer ist nach dem Massen-Out in der Qualifikation bzw. von Misolic per Protected Ranking nun Österreichs einziger Einzel-Beitrag beim letzten Major des Jahres. Die Auslosung erfolgt am Donnerstag.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
209.219 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
189.379 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
180.633 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3114 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1454 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf