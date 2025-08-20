Poker-Entscheidung von Misolic: Melzer fassungslos

Während Stefan Koubek Misolic‘ Aktion am Mittwoch bei einem Medientermin in Wien einfach mit „verbockt“ kommentierte, nahm der ÖTV-Sportdirektor ausführlicher und kritisch dazu Stellung. „Ich bin gestern selber davon überrascht worden. Ich finde es ein großes Risiko. Es ist ein ziemlich einzigartiges Thema, was er jetzt quasi veranstaltet hat“, sagte Melzer. „Ich habe es nie gemacht, es wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen. Misolic ist ein eigener Typ, er macht gewisse Dinge einfach anders. In dem Fall ist es jetzt nicht aufgegangen. Ich hoffe, er lernt daraus.“