AK will Abschaffung von befristeten Mietverträgen

Mieten oft zu teuer

Aber Mieterinnen und Mieter müssen nicht nur zittern, ob der Vertrag verlängert wird – sondern auch zu welchen Konditionen. Bei befristeten Mietverträgen zahlen sie in privaten Altbaumietshäusern über 160 Mio. Euro jährlich zu viel, berechnete die AK. Im Schnitt verrechnen die Wohnungseigentümer ihren Mietern um 30 Prozent – rund 1.700 Euro pro Jahr – zu viel. Der gesetzliche Abschlag von 25 Prozent für befristete Mietverträge im geregelten Altbausegment werde oft nicht abgezogen. Im Gegenteil: Befristete Mietverträge sind durchschnittlich um 160 Euro teurer als unbefristete, merkte die AK weiters an.