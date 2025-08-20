Hupkonzert ließ Lkw-Fahrer zum Messer greifen

Der Streit eskaliert in der Schellhammergasse. Einem 56-Jähriger im Auto wurde die Weiterfahrt verwehrt, in der Gasse parkte ein Lkw, ein Vorbeikommen war unmöglich. Der Mann hupte daraufhin mehrmals und zog so den Zorn des Lkw-Lenkers – ein 28-jähriger Syrer – auf sich. Er griff zum Messer und ging damit auf den 56-Jährigen und dessen 52-jährigen Beifahrer zu – inklusive wüster Drohungen.