Morddrohungen nach Poledance-Show in Kirche

In einem anderen Brief steht, dass auch die Gemeindemitglieder „geköpft“ werden sollen. „Dies ist keine Kirche, es ist ein Cabaret“, heißt es weiter. Es gebe „keinen Zweifel“, dass die Drohungen mit einer ausverkauften Poledance-Show in Zusammenhang stünden, sagte Pfarrer Daniel Boessenbacher aus Straßburg. Eine Künstlergruppe für barocke Musik und darstellende Kunst hatte die Kirche vor einer Woche für zwei Vorstellungen der Vertonung des Marien-Hymnus Stabat mater von Giovanni Battista Pergolesi angemietet. Teil der Vorstellungen waren Tanz- und Poledance-Einlagen.