Rainer Husar: „Ohne Wein keine Kur“

Egal ob Ausnahmekünstler Gottfried Helnwein, oder Starköchin Johanna Maier - Prominente aller Genres geben sich in Obervellach in Kärnten bei der Schroth Kur die Klinke in die Hand. Derzeit ebenso „eingecheckt“ hat die lebende Wörthersee- und Gastro-Legende Rainer Husar. Und keine Sorge, dem Hansdampf in allen Gassen geht es gut, doch, „ich bin 73 und will mich fit halten, um bei den Jungen Leuten, denen ich mein Wissen weitergebe und mit denen gemeinsam ich arbeite, authentisch und glaubwürdig sein zu können“, erzählt er uns über den Hintergrund dessen, warum er sich letztlich auf Kur begab.