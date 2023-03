Kaputte Koalition | Lügen wie gedruckt

Lügen wie gedruckt. Mit normaler Intelligenz kann man gar nicht erfassen, wie die Künstliche Intelligenz gerade über uns drüber schwappt - ja, es ist nicht unintelligent, was da ein recht kluger Zeitgenosse gerade meinte. Wir sind konfrontiert mit KI-Programmen, die Texte schreiben, die auf den ersten Blick Hand und Fuß zu haben scheinen. Mit Fotos, die täuschend echt wirken und doch nur Fake sind, wie der vermeintlich verhaftete Donald Trump oder jetzt der Papst im weißen Ballon-Mantel. In den Medien, in den Schulen - überall die großen Diskussionen, wie man mit Chat GPT und Co umgeht - vor allem, wie man durch KI erstellte Texte und Fotos identifiziert. Darüber schreibt heute auch „Krone“-Kolumnistin Franziska Trost: „Der Hype um künstliche Intelligenz stellt Schulen und Universitäten vor völlig neue Probleme.“ Zwei Drittel der Österreicher sind laut einer Studie daher auch gegen die Nutzung von ChatGPT in Bildungseinrichtungen. Was könne man schon bei Hausaufgaben, Diplomarbeiten usw. lernen, die ein elektronisches Gehirn in Windeseile ausspuckt? Immer öfter stelle sich auch heraus, dass ChatGPT lügt wie gedruckt. Trost meint freilich auch, dass ein Verbot nichts bringen werde. Schon jetzt sei klar, dass KI eine digitale Revolution einläute. Trosts Schlussfolgerung: „Umso wichtiger ist, jungen Menschen den bedachten Umgang damit beizubringen, die Fähigkeit des Hinterfragens und der Quellenüberprüfung. Denn nur ein fitter, kritischer Geist ist gewappnet für die Herausforderungen dieser neuen Zeit, die gerade anbricht.“ Ja, da bricht etwas mit Urgewalt über uns herein.