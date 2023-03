Mit Küchenmesser mehrmals auf Opfer eingestochen

Mehrere Stichwunden bei Obduktion festgestellt

Was war passiert? Der 34-Jährige soll Montagfrüh den derzeitigen Liebhaber, ein Rumäne (42), seiner Ex-Freundin, ebenfalls Rumänin, in einem Wohnhaus in Henndorf getötet haben. Der 42-Jährige dürfte auf dem Weg zur Arbeit gewesen sein, als der Ungar ihn abpasste und zustach. Eifersucht könnte laut „Krone“-Recherchen das Motiv sein. Vier Stunden nach der Tat konnten Polizisten dank der Spürnase von „Dionysos“ den Verdächtigen in einem Ferien-Wohnhaus fassen.