Schäferhund „Dionysos“ fand mutmaßlichen Mörder

Mutmaßlicher Messer-Mörder gestand die Tat

Die Cobra stürmte das Haus und nahm den Ungarn (34) rund vier Stunden nach der Tat fest. Noch am selben Tag verhörten die Ermittler den Verdächtigen mehrere Stunden lang. Der Mann gestand die Tat. Sein Motiv soll laut „Krone“-Informationen Eifersucht gewesen sein. Es dürfte sich um einen Ex-Partner der Lebensgefährtin des Opfers gehandelt haben. Der Ungar dürfte das Opfer, einen 42-jährigen Rumänen, in der Früh im Treppenhaus abgepasst haben, als dieses gerade am Weg in die Arbeit war.