Baufirmen sollen auf Schadensersatz geklagt werden

Die Tragweite der Absprachen zeigt sich in einem Entscheid des Kartellgerichts: Zwischen den Jahren 2004 und 2016 soll es im Verkehrswegebau des Landes bei 596 Vergaben immer zu Absprachen gekommen sein, wer welches Projekt übernehmen werde. Das Kartellgericht hat in ersten Urteilen Geldstrafen in Höhe von 134,05 Millionen Euro verhängt. Weitere Verfahren sind anhängig.