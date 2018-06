Schiebung bei 350 Großbaustellen?

Bei 350 Großprojekten der öffentlichen Hand - darunter sehr viele in Kärnten - soll es nicht nur Preisabsprachen, sondern auch „Zuckerln“ aus einem gemeinsam befüllten Korruptions-Topf gegeben haben. Jüngste Hausdurchsuchungen sollen also untermauert haben, was mit einem roten Aktenordner aus Kärnten begann: Klagenfurter Steuerfahnder hatten diesen sichergestellt, darin Hinweise auf Preisabsprachen und Bestechung entdeckt und damit eines der größten Kartellverfahren Österreichs losgetreten.