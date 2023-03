Wünsche an neue Kärntner Regierung stapeln sich

In den Bereichen Bildung, Arbeitskräfte, Nachhaltigkeit und Koralmbahn müsse viel geschehen, so die Ansage. Von qualifizierter Zuwanderung über einen adaptierten Energiemasterplan bis zur Neuorganisation der Landesgesellschaften spanne sich der Bogen, glauben die Wirtschaftsfunktionäre. Derzeit würden 40.000 Kärntner in Graz leben. Diese könnte man mit Jobs, Wohnung und Kinderbetreuung zurückholen, wird angedacht. Der Flughafen Klagenfurt sei sowieso unverzichtbar, eine Haltestelle beim Airport Graz durchaus wünschenswert.