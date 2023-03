So bleibt gesunde Nachtruhe nicht nur ein Traum

Und immer mehr Hoteliers investieren in den gesunden Schlaf ihrer Gäste. Der Trend geht weg von synthetischen Materialien, hin zu natürlichen Rohstoffen wie Vollholz, zu Polsterprogrammen und kompletten Schlafsystemen, wie sie zum Beispiel im Krallerhof in Leogang zu finden sind. Die Gäste schlummern in sogenannten Powersleeping-Zimmern mit Eichenholzböden und Zirbenholzwänden für ein ideales Raumklima, in speziellen Betten mit frei schwingenden Lamellenrosten und Auflagen aus Schafschurwolle. Speziell abgeschirmte Kabel sollen die elektromagnetische Strahlung blockieren.