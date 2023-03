SP will mehr über Strompreis der Energie AG wissen

Eine moralische und politische Frage

Selbst wenn die Strompreisbildung formalrechtlich in Ordnung wäre, bleibe noch immer die moralische und politische Frage im Raum, ob ein landeseigener Energieversorger in Krisenzeiten nicht mit niedrigeren Preise vorangehen müsste, ergänzt Antlinger. Laut einem Gutachten der AK Tirol sind Energiepreiserhöhungen nur so weit zulässig, als sich die konkreten Kosten für die Energieversorger tatsächlich erhöht haben.