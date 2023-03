Strompreis wird ein Fall für die Gerichte

AK-Präsident Peter Eder zeigt sich natürlich enttäuscht. „Ich verstehe den Vorstand, der Rechtssicherheit braucht. Den Landeshauptmann verstehe ich allerdings nicht“, sagt Eder. Mit dem Unternehmen will er aber in guter Verbindung bleiben – ohne Vorwürfe – um weiter an Lösungen für die Zukunft zu arbeiten.