Strompreise der Salzburg AG kommen unter die Lupe

Landtagsantrag fordert Sonderdividende für 2022

So heißt es in Paragraf 70 des Aktiengesetzes, dass der Vorstand das Unternehmen „unter Berücksichtigung der Aktionäre, der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses“ zu leiten hat. In der Satzung der Salzburg AG wird unter anderem eine „kostengünstige Bereitstellung“ von Strom als Unternehmensziel genannt.