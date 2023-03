Kärntner erobern während Studium die große Welt

Von Klagenfurt in die weite Welt

Mira Deutsch wollte eigentlich nach Innsbruck, schwenkte dann auf einer Studienmesse spontan nach Holland um, studiert nun in Maastricht Wirtschaftsmathematik. „Das Leben ist hier gar nicht so viel anders als in Österreich“, erzählt die Klagenfurterin, die dafür ihre holländischen Studienkollegen als Leiterin der Sportverbindung zum Skifahren in die Alpen lockt.