Aufgepasst, gestresste Kröten sind im Liebestaumel

Erdkröte & Co. wollen zu den Laichgewässern Deshalb ein Appell an die Autofahrer: Vorsichtig fahren und die Tiere bitte auch nicht zwischen die Reifen nehmen. Sie sterben nämlich bereits ab 30 km/h am Unterdruck. Erlaubt es die Verkehrslage die kleinen Hüpfer bitte einfach über die Straße tragen!

(Bild: Charlotte Titz)