VSV geht mit einer 2:0-Führung ins Schlussdrittel

Nachdem der VSV im Heimspiel erstmals diese Saison ohne Tor geblieben war, klappte es diesmal nach nur vier Minuten. Kapitän Joslin schoss den Puck von hinterm Tor flach auf den Kasten - und die Scheibe flutschte KAC-Goalie Dahm unter dem Eisschuh hindurch zum 0:1. KAC hatte den ersten Sitzer in Minute neun, aber Postma scheiterte an der Maske von Villach-Tormann Lamoureux. In einem höherklassigen Spiel als am Dienstag in Villach traf Collins mit der Schluss-Sekunde die - also ging‘s mit dem 0:1 erstmals in die Kabine.