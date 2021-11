Lemongrass wächst auch auf burgenländischem Boden

Sein Ziel war es, einen Duft zu kreieren, der an kalten Wintertagen das Zuhause in eine Wellnessoase verwandelt. Nach zwei Jahren ist ihm das jetzt endlich geglückt. „Schon als ich das Gras in den Kessel geworfen habe, hat sich unser Stall in einen Aromatempel verwandelt“, schmunzelt Zwickl. Die zwei Jahre Forschung haben sich ausgezahlt.